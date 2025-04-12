Inter şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti

İtalya Serie A'da lider Inter, sahasında Cagliari'yi 3-1 mağlup etti.

Inter şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 21:49

İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider Inter, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Inter, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Marko Arnautovic, 26. dakikada Lautaro Martinez ve 55. dakikada Yann Aurel Bisseck attı. Cagliari'nin tek golü 48. dakikada Roberto Piccoli'den geldi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde 71 puana yükseldi. Cagliari, 30 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, Bologna deplasmanına gidecek. Cagliari, evinde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Cagliari #İtalya Serie A #inter

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