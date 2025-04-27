Inter şampiyonluk yarışında yara aldı!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Roma'ya 1-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan maçı konuk ekip Roma 1-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Matias Soule kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
INTER, ZİRVEYİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ
Ligde üst üste 2. yenilgisini alan ve son 4 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Inter, 71 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda avantajını Napoli'ye kaptırdı.
Son 18 lig maçında yenilmeyen ve 13 galibiyet alan Roma ise puanını 60'a yükseltti ve Şampiyonlar Ligi bileti için iddiasını sürdürdü.
Inter, gelecek hafta Verona'yı ağırlayacak. Roma ise evinde Fiorentina'yı konuk edecek.
Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #roma #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- ABB Fomget'ten 'Mourinho'lu cevap!
- Trabzonspor U19 şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
- Aysu Türkoğlu kimdir? Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli?
- Okan Buruk, üçüncü kez 'dalya' dedi
- Marsilya, sahasında rahat kazandı!
- Napoli, zirveyi ele geçirdi!
- Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
- 'Fatih hoca fark yaratıyor'
- 'Osimhen için kampanya yapılsın'
- Cengiz Ünder, ABD'ye damga vurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı