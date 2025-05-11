Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 35. haftasında sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 35. hafta heyecanı sürüyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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