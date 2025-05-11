Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 35. haftasında sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mayıs 2025 Pazar, 13:21
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 35. hafta heyecanı sürüyor.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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