Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında kendi sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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