Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında kendi sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 13:05
Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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