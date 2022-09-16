Başakşehir-Fiorentina maçında kaleci Gollini'den akıl almaz hata! Viral oldu

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 16:43
<p>UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fiorentina karşı karşıya geldi.</p>

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fiorentina karşı karşıya geldi.

<p>UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fiorentina karşı karşıya geldi.</p>

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fiorentina karşı karşıya geldi.

<p><strong>GOLLINI'DEN BÜYÜK HATA </strong></p> <p>Maçın 71. dakikasında Fiorentina'nın kalecisi Pierluigi Gollini'nin yaptığı akıl almaz hata çok konuşuldu. 27 yaşındaki eldiven takım arkadaşının orta sahadan attığı topu ayağında sektirmeye çalışırken pozisyonu iyi takip eden Serdar Gürler araya girdi ve topu boş kaleye gönderdi. İtalyan file bekçisi gol sonrası büyük hatasını hakeme itiraz ederek kapamaya çalışşa da hakem pozisyonun temiz olduğuna hükmetti ve golü verdi. İngiliz basını Gollini'nin yaptığı hatayı manşetlere taşıdı.</p>

GOLLINI'DEN BÜYÜK HATA 

Maçın 71. dakikasında Fiorentina'nın kalecisi Pierluigi Gollini'nin yaptığı akıl almaz hata çok konuşuldu. 27 yaşındaki eldiven takım arkadaşının orta sahadan attığı topu ayağında sektirmeye çalışırken pozisyonu iyi takip eden Serdar Gürler araya girdi ve topu boş kaleye gönderdi. İtalyan file bekçisi gol sonrası büyük hatasını hakeme itiraz ederek kapamaya çalışşa da hakem pozisyonun temiz olduğuna hükmetti ve golü verdi. İngiliz basını Gollini'nin yaptığı hatayı manşetlere taşıdı.

<p><strong>'KOMİK VE KORKUNÇ HATA'</strong></p> <p>The Sun gazetesi, eski Tottenham'lı kalecinin yaptığı hatayı 'komik ve korkunç' olarak yorumladı. 27 yaşındaki file bekçisinin hatası sosyal medyada da gündem oldu. Fiorentina, Gollini'yi sezon başında Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.</p>

'KOMİK VE KORKUNÇ HATA'

The Sun gazetesi, eski Tottenham'lı kalecinin yaptığı hatayı 'komik ve korkunç' olarak yorumladı. 27 yaşındaki file bekçisinin hatası sosyal medyada da gündem oldu. Fiorentina, Gollini'yi sezon başında Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir Fiorentina Gollini

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