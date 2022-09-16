Başakşehir-Fiorentina maçında kaleci Gollini'den akıl almaz hata! Viral oldu

GOLLINI'DEN BÜYÜK HATA

Maçın 71. dakikasında Fiorentina'nın kalecisi Pierluigi Gollini'nin yaptığı akıl almaz hata çok konuşuldu. 27 yaşındaki eldiven takım arkadaşının orta sahadan attığı topu ayağında sektirmeye çalışırken pozisyonu iyi takip eden Serdar Gürler araya girdi ve topu boş kaleye gönderdi. İtalyan file bekçisi gol sonrası büyük hatasını hakeme itiraz ederek kapamaya çalışşa da hakem pozisyonun temiz olduğuna hükmetti ve golü verdi. İngiliz basını Gollini'nin yaptığı hatayı manşetlere taşıdı.