Başakşehir-Fiorentina maçında kaleci Gollini'den akıl almaz hata! Viral oldu
GOLLINI'DEN BÜYÜK HATA
Maçın 71. dakikasında Fiorentina'nın kalecisi Pierluigi Gollini'nin yaptığı akıl almaz hata çok konuşuldu. 27 yaşındaki eldiven takım arkadaşının orta sahadan attığı topu ayağında sektirmeye çalışırken pozisyonu iyi takip eden Serdar Gürler araya girdi ve topu boş kaleye gönderdi. İtalyan file bekçisi gol sonrası büyük hatasını hakeme itiraz ederek kapamaya çalışşa da hakem pozisyonun temiz olduğuna hükmetti ve golü verdi. İngiliz basını Gollini'nin yaptığı hatayı manşetlere taşıdı.
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- Erdoğan'a kötü haber
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi