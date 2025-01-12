Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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