Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2025 Pazar, 10:58
Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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