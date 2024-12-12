Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 11:39
Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor.

Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, sahasında Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak.

Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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