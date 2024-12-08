Başakşehir 3 puanı üç golle aldı!
Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Miguel Crespo, 83. dakikada Krzysztof Piatek, 90+4. dakikada ise Philippe Keny kaydetti.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Ev sahibi ekibin ilk golünü atan Crespo, 78. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Oyuna sonradan giren Joao Figueiredo, 86. dakikada sakatlandı. Başarılı futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.
Göztepe maçında 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Çağdaş Atan'ın öğrencileri, üst üste 2. galibiyetini aldı. Hatayspor ise 3 maç sonra mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 22'ye çıkardı. Ligde 8. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Göztepe ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- MHK'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
- Eski Fenerbahçeli yıldızdan emeklilik kararı!
- Barış Alper Yılmaz'dan flaş paylaşım!
- Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa tepki!
- Suudi kulüp Halil Umut Meler'i şikayet etti!
- Galatasaray'ın rakibi deplasmanda kayıp!
- Brighton 3 puanı son anda kaçırdı!
- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi 3 puana ulaştı!
- Arsenal'ın galibiyet serisi sona erdi!
- Enes attı: Bournemouth uzatmada güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan ilk açıklama!
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- 'İsrailcilerin sevinci yarım kalacak'
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- Esad'ın uçağı düşürüldü mü?
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı
- Ankara'dan ilk Suriye açıklaması
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'