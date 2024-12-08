Başakşehir 3 puanı üç golle aldı!

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Başakşehir 3 puanı üç golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 21:44

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Miguel Crespo, 83. dakikada Krzysztof Piatek, 90+4. dakikada ise Philippe Keny kaydetti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Ev sahibi ekibin ilk golünü atan Crespo, 78. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Oyuna sonradan giren Joao Figueiredo, 86. dakikada sakatlandı. Başarılı futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.

Göztepe maçında 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Çağdaş Atan'ın öğrencileri, üst üste 2. galibiyetini aldı. Hatayspor ise 3 maç sonra mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 22'ye çıkardı. Ligde 8. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Göztepe ile karşılaşacak.


Etiketler: #Başakşehir #hatayspor #süper lig

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