Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2024 Salı, 10:29
Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Pablo Laso Biurrún'un ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BASKONİA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BASKONİA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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