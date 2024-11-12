Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Pablo Laso Biurrún'un ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
BASKONİA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BASKONİA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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