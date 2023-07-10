Başpehlivan Yusuf Can Zeybek hamam geleneğini sürdürdü

AA
10 Temmuz 2023 Pazartesi, 07:58
<p>662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan <strong>Yusuf Can Zeybek</strong>, geleneği devam ettirerek hamamda yıkandı.</p>

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, geleneği devam ettirerek hamamda yıkandı.

<p>Başpehlivanlık güreşi sonrası doping kontrolü için numune veren Zeybek, daha sonra Sarayiçi'nden çıkarak kent merkezine geldi.</p>

Başpehlivanlık güreşi sonrası doping kontrolü için numune veren Zeybek, daha sonra Sarayiçi'nden çıkarak kent merkezine geldi.

<p>Bankalar Caddesi'nde kalabalık tarafından alkışlarla karşılanan Zeybek, tebrikleri kabul etti, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.</p>

Bankalar Caddesi'nde kalabalık tarafından alkışlarla karşılanan Zeybek, tebrikleri kabul etti, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

<p>Ardından Selimiye Camisi yanındaki Saray Hamamı'na giden başpehlivan Zeybek, burada Cami İmamı Erdal Albayrak tarafından karşılandı.</p>

Ardından Selimiye Camisi yanındaki Saray Hamamı'na giden başpehlivan Zeybek, burada Cami İmamı Erdal Albayrak tarafından karşılandı.

<p>Albayrak, Zeybek'i tebrik edip Kuran hediye etti.</p>

Albayrak, Zeybek'i tebrik edip Kuran hediye etti.

<p>Okunan duanın ardından Zeybek, hamama girerek yıkandı.</p>

Okunan duanın ardından Zeybek, hamama girerek yıkandı.

Yusuf Can Zeybek başpehlivan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hamam

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