Kırkpınar'da 22 milyon 222 bin lira veren Seyfettin Selim 15'inci kez ağalığı aldı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:42

Güncelleme: 09.07.2023 - 16:42

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bugün Er Meydanı'nda Kırkpınar Ağalığı için ihale düzenlendi.

İhaleye bugüne kadar Kırkpınar'da 14 yıl ağalık yapan ve 3 altın kemerin ebedi sahibi iş insanı Seyfettin Selim ile Mehmet Tüyyüz katıldı.

İhaleyi 4 milyon 023 bin lira ila başlatan Recep Gürkan ardından Seyfettin Selim 10 milyon 022 bin lira verdi.

İhaleye katılan Mehmet Tüyyüz'ün rakamı 11 milyon liraya yükseltmesi üzerine bu kez Selim, 12 milyon 261 bin liraya çıktı. İhalede Mehmet Tüyyüz 13 milyon 500 bin lira verirken, Seyfettin Selim bu kez 15 milyon 022 bin liraya çıktı.

AĞALIK KOÇ İHALESİ 22 MİLYON 222 BİN LİRA'YA SATILDI

İhalede Mehmet Tüyyüz 15 milyon 100 bin lira vermesiyle Seyfettin Selim rakamı 16 milyon 261 bin liraya çıkardı. Mehmet Tüyyüz'ün 17 milyona çıktığı ihalede Seyfettin Selim yine üstüne çıkarak 20 milyon verdi.

Mehmet Tüyyüz'ün 21 milyon teklif ettiği ağalık koç ihalesinde Seyfettin Selim ücreti 22 milyon liraya çıkardı. Mehmet Tüyyüz'ün 22 milyon 100 bin lira verdiği ihalede 3 altın kemerli ağa Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira verdi. Mehmet Tüyyüz bu rakamdan sonra ihaleden çekilince, 663'üncü Kırkpınar'ın ağası oldu.

DÖRDÜNCÜ ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLDU

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 15'inci ağalığını kazanarak Kırkpınar'da Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı. Üst üste 15'inci ağalığını alan Selim 4'üncü altın kemerin de ebedi sahibi oldu.

Selim, "Bu yıl nasip olmadı ağalığı teslim etmek. 22 milyonun üstüne çıksaydı arkadaşımız verecektim ama seneye inşallah. Ata sporumuza helali hoş olsun diyorum bu para" dedi.