Kırkpınar'da, 2 buçuk saatlik güreşi Bekir Eryücel kazandı

Edirne'de devam eden 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başaltı kategorisinde mücadele eden Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in dördüncü tur müsabakası yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Karanlığın çöküp ışıkların yakıldığı karşılaşmayı Bekir Eryücel kazanırken, iki sporcu da karşılaşma sonunda yere yatıp dakikalarca dinlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 10:28
Kırkpınar'da, 2 buçuk saatlik güreşi Bekir Eryücel kazandı
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Sarayiçi Er Meydanı'nda ikinci gün, başaltı kategorisindeki pehlivanların dördüncü tur müsabakalarıyla sona erdi.

Müsabakalar çekişmeli anlara sahne olurken, Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in karşılaşması puanlama güreşine gitti. İki güreşçi puanlama güreşinde uzun süre yenişemedi.

Günün geceye döndüğü dakikalarda er meydanının ışıkları yakıldı ve güreş böyle devam etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren güreşi rakibinin sırtını yere getirerek puan alan Bekir Eryücel kazandı. 

Bekir Yücel

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşmanın sonunda Eryücel'in antrenörleri, yakınları ve sporcu arkadaşları büyük coşku yaşadı.

Eryücel rakibi Pala'yı tebrik ederken, iki güreşçi yere yatıp dakikalarca dinlendi. Yıldıray Pala bir süre sağlık ekiplerinin kontrolünde yerde dinlenmeye devam etti.


Kırkpınar EDirne

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