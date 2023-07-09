Kırkpınar'da, 2 buçuk saatlik güreşi Bekir Eryücel kazandı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 10:28

Güncelleme: 09.07.2023 - 10:28

Sarayiçi Er Meydanı'nda ikinci gün, başaltı kategorisindeki pehlivanların dördüncü tur müsabakalarıyla sona erdi.

Müsabakalar çekişmeli anlara sahne olurken, Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in karşılaşması puanlama güreşine gitti. İki güreşçi puanlama güreşinde uzun süre yenişemedi.

Günün geceye döndüğü dakikalarda er meydanının ışıkları yakıldı ve güreş böyle devam etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren güreşi rakibinin sırtını yere getirerek puan alan Bekir Eryücel kazandı.

Bekir Yücel

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ



Karşılaşmanın sonunda Eryücel'in antrenörleri, yakınları ve sporcu arkadaşları büyük coşku yaşadı.

Eryücel rakibi Pala'yı tebrik ederken, iki güreşçi yere yatıp dakikalarca dinlendi. Yıldıray Pala bir süre sağlık ekiplerinin kontrolünde yerde dinlenmeye devam etti.

