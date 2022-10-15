Batshuayi'den Fenerbahçe'ye dev gelir!

Yaz transfer döneminde uzun süre forvet arayan sarı-lacivertliler, transferin bitimine sayılı günler kala Crystal Palace ile anlaşamayan Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir. " denilmişti.