Batshuayi'den Fenerbahçe'ye dev gelir!

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:39
<p>Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi , 7 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırarak tamamında sarı-lacivertlileri ipten alıp galibiyete taşıdı. </p>

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi , 7 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırarak tamamında sarı-lacivertlileri ipten alıp galibiyete taşıdı. 

<p>Büyüleyen bir performans gösteren Belçikalı santrfor, golleriyle hem kazandırıyor hem de kasayı dolduruyor.</p>

Büyüleyen bir performans gösteren Belçikalı santrfor, golleriyle hem kazandırıyor hem de kasayı dolduruyor.

<p><strong>Sabah</strong>'a göre, feneyimli futbolcu, Avrupa'daki skor katkısı ile 630 bin Euro (11.4 milyon TL) kazandırırken Süper Lig'de 1.25 milyon TL ile direkt katkı sağladı. Belçikalı forvet, böylelikle Fenerbahçe'nin cebine 12 milyon 650 bin TL soktu.</p>

Sabah'a göre, feneyimli futbolcu, Avrupa'daki skor katkısı ile 630 bin Euro (11.4 milyon TL) kazandırırken Süper Lig'de 1.25 milyon TL ile direkt katkı sağladı. Belçikalı forvet, böylelikle Fenerbahçe'nin cebine 12 milyon 650 bin TL soktu.

<p>Yaz transfer döneminde uzun süre forvet arayan sarı-lacivertliler, transferin bitimine sayılı günler kala Crystal Palace ile anlaşamayan Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.</p> <p>Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir. " denilmişti.</p>

Yaz transfer döneminde uzun süre forvet arayan sarı-lacivertliler, transferin bitimine sayılı günler kala Crystal Palace ile anlaşamayan Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir. " denilmişti.

<p>AEK Larnaca'yı penaltıdan avlayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs ekibine Kadıköy'den sonra ikinci darbeyi vurdu. Ligde Karagümrük'ü yine son anlarda deviren Batshuayi, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. maçında 4'üncü golünü atmayı başardı.</p>

AEK Larnaca'yı penaltıdan avlayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs ekibine Kadıköy'den sonra ikinci darbeyi vurdu. Ligde Karagümrük'ü yine son anlarda deviren Batshuayi, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. maçında 4'üncü golünü atmayı başardı.

<p>Beşiktaş'ta geçen sezon pozisyonlardan yararlanamamasıyla hafızalara kazınan Batshuayi, Fenerbahçe'de bambaşka bir kimliğe büründü. Şimdiye kadar 7 karşılaşmaya çıkan Belçikalı futbolcu 8 şut çekerken, 6'sında tam isabet buldu. Bunlardan 4'ünde rakip kalecileri avlamayı başardı.</p>

Beşiktaş'ta geçen sezon pozisyonlardan yararlanamamasıyla hafızalara kazınan Batshuayi, Fenerbahçe'de bambaşka bir kimliğe büründü. Şimdiye kadar 7 karşılaşmaya çıkan Belçikalı futbolcu 8 şut çekerken, 6'sında tam isabet buldu. Bunlardan 4'ünde rakip kalecileri avlamayı başardı.

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