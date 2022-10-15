Batshuayi'den Fenerbahçe'ye dev gelir!
Yaz transfer döneminde uzun süre forvet arayan sarı-lacivertliler, transferin bitimine sayılı günler kala Crystal Palace ile anlaşamayan Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir. " denilmişti.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- MADENDE 40 CANIMIZ GİTTİ!
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- MHP'de istifa depremi
- Efsane kulüp küme düşürüldü!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!