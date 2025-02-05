Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde kendi sahasında Köln ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2025 Çarşamba, 13:03
Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Gerhard Struber'in ekibi Köln ile karşılaşacak.

Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Frank Willenborg'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen Köln Almanya Kupası Canlı yayın

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