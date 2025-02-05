Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde kendi sahasında Köln ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Gerhard Struber'in ekibi Köln ile karşılaşacak.
BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Frank Willenborg'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
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