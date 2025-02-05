Fenerbahçe'den flaş karar: Yeni transfere yol gözüktü!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Kızılyıldız'dan transfer ettiği Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i başka bir takıma kiralayacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'i kiralık göndermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 15 oldu. TFF listesine 14 yabancı isim bildirecek sarı-lacivertlilerde bir isim dışarıda kalacak.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI
Haber Global'in aktardığına göre, Fenerbahçe, bu nedenle yeni transfer Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Etiketler: #Ognjen Mimovic #fenerbahçe #transfer
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