Fenerbahçe'den flaş karar: Yeni transfere yol gözüktü!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Kızılyıldız'dan transfer ettiği Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i başka bir takıma kiralayacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den flaş karar: Yeni transfere yol gözüktü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:56

Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'i kiralık göndermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 15 oldu. TFF listesine 14 yabancı isim bildirecek sarı-lacivertlilerde bir isim dışarıda kalacak.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Haber Global'in aktardığına göre, Fenerbahçe, bu nedenle yeni transfer Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Etiketler: #Ognjen Mimovic #fenerbahçe #transfer

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