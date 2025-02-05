Fenerbahçe'den flaş karar: Yeni transfere yol gözüktü!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:56

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:56

Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'i kiralık göndermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 15 oldu. TFF listesine 14 yabancı isim bildirecek sarı-lacivertlilerde bir isim dışarıda kalacak.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Haber Global'in aktardığına göre, Fenerbahçe, bu nedenle yeni transfer Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.