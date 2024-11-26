Bayer Leverkusen - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Red Bull Salzburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 10:25
Bayer Leverkusen - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bayer Leverkusen - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Pep Lijnders'in ekibi Red Bull Salzburg ile karşı karşıya gelecek.

Bayer Leverkusen - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Bayer Leverkusen - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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