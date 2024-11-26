Bayer Leverkusen - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Red Bull Salzburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Pep Lijnders'in ekibi Red Bull Salzburg ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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