Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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