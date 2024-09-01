Thomas Müller tarih yazdı: Bayern Münih Bundesliga'da 2'de 2 yaptı!
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Freiburg'u 2-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern 2-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 78. dakikada Thomas Müller kaydetti.
Freiburg, 90+7. dakikada Lucas Holer ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.
MÜLLER, TARİHİ REKORUNU GOLLE KUTLADI
710 kez Bayern Münih formasını en çok giyen oyuncu rekorunu Sepp Maier'in elinden alan Thomas Müller, golünü de atarak çifte kutlama yaşadı.
EREN DİNKCİ, SON 27 DAKİKADA OYNADI
Freiburg'da forma giyen milli forvet Eren Dinkci, 63. dakikada Merlin Rohl yerine oyuna dahil oldu.
VINCENT KOMPANY İLE 2'DE 2
Bayern Münih, yeni teknik direktörü Vincent Kompany ile lige 2'de 2 ile başladı. Freiburg ise 3 puanda kaldı.
Milli aradan sonra Bayern Münih, Holstein Kiel deplasmanına gidecek. Freiburg ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.
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