Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2024 Çarşamba, 11:00
Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampionlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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