Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampionlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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