Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 10:54
Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Bayern Münih psg uefa şampiyonlar ligi canlı

En Çok Okunan Haberler