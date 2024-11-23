Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih 3 puanı kaptı!

Almanya Bundesliga'nın 11.hafta maçında Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 3-0 mağlup etti.

Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih 3 puanı kaptı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:06

Almanya Bundesliga'nın 11.hafta karşılaşmasında Bayern Münih, evinde Augsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçta ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, Harry Kane 63. dakikada, 90+3. dakikada penaltıdan ve 90+5. dakikada kaydetti.

SACHA BOEY 12 MAÇ SONRA KADRODA

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transferi Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle 12 maç sonunda takım kadrosuna alındı. Mücadelede 90+4'te oyuna dahil oldu.

Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı 11 maçta da yenilmedi.

Bayern Münih, bu maçın ardından puanını 29 yaptı. Augsburg, 12 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Augsburg, Bochum'u konuk edecek.


Etiketler: #Bayern Münih #Augsburg #harry kane #sacha boey

İlgili Haberler

Benfica, Bayern Münih deplasmanında tek golle yıkıldı!

Benfica, Bayern Münih deplasmanında tek golle yıkıldı!
Galibiyet serisi devam ediyor! Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i rahat geçti!

Galibiyet serisi devam ediyor! Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i rahat geçti!
Bayern Münih'ten Jamal Musiala'ya rekor teklif!

Bayern Münih'ten Jamal Musiala'ya rekor teklif!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler