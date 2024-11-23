Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih 3 puanı kaptı!
Almanya Bundesliga'nın 11.hafta maçında Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 3-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 11.hafta karşılaşmasında Bayern Münih, evinde Augsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçta ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, Harry Kane 63. dakikada, 90+3. dakikada penaltıdan ve 90+5. dakikada kaydetti.
SACHA BOEY 12 MAÇ SONRA KADRODA
Bayern Münih'in Galatasaray'dan transferi Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle 12 maç sonunda takım kadrosuna alındı. Mücadelede 90+4'te oyuna dahil oldu.
Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı 11 maçta da yenilmedi.
Bayern Münih, bu maçın ardından puanını 29 yaptı. Augsburg, 12 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Augsburg, Bochum'u konuk edecek.
Etiketler: #Bayern Münih #Augsburg #harry kane #sacha boey
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