Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Belçika, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında sahasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, sahasında Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
BELÇİKA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Cegeka Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.
BELÇİKA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.
İspanya'da oynanan ilk maçı Ukrayna 3-1 kazanmıştı.
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