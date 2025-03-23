Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Belçika, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında sahasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 10:10
Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, sahasında Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BELÇİKA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Cegeka Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BELÇİKA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

İspanya'da oynanan ilk maçı Ukrayna 3-1 kazanmıştı. 

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