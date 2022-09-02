Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi Fenerbahçe'de!

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 13:45
<p>Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni golcüsünü buldu; Michy Batshuayi...</p>

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni golcüsünü buldu; Michy Batshuayi...

<p>Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Chelsea FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Transfer şekli olarak ise bonservisle satın alma gösterildi.</p>

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Chelsea FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Transfer şekli olarak ise bonservisle satın alma gösterildi.

<p>Fenerbahçe, Batshuayi'nin gün içerisinde İstanbul'a geleceğini şu sözlerle duyurdu: "Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir."</p>

Fenerbahçe, Batshuayi'nin gün içerisinde İstanbul'a geleceğini şu sözlerle duyurdu: "Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir."

<p>Chelsea'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmemişti. Premier Lig'in yeni ekibinin, Chelsea ile Belçikalı golcü için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ancak transfer için gerekli evrakları yetiştiremediği belirtilmişti.</p>

Chelsea'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmemişti. Premier Lig'in yeni ekibinin, Chelsea ile Belçikalı golcü için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ancak transfer için gerekli evrakları yetiştiremediği belirtilmişti.

<p>28 yaşındaki oyuncu Chelsea'den 4 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon Euro'sunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro'ya kadar çıktı. Eğer sarı-lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea'den alacak.</p>

28 yaşındaki oyuncu Chelsea'den 4 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon Euro'sunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro'ya kadar çıktı. Eğer sarı-lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea'den alacak.

<p>Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 42 maçta 14 gole imza atmıştı.</p>

Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 42 maçta 14 gole imza atmıştı.

süper lig fenerbahçe michy batshuayi chelsea

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler