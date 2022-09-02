Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi Fenerbahçe'de!

28 yaşındaki oyuncu Chelsea'den 4 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon Euro'sunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro'ya kadar çıktı. Eğer sarı-lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea'den alacak.