Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
05 Mart 2025 Çarşamba, 10:05
Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Luz Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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