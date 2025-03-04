Nicolas Anelka'dan dikkat çeken Galatasaray temennisi: 'Neden olmasın?'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol'u 87-83 mağlup ettiği mücadeleyi salonda izledi. Eski Fransız futbolcu Anelka, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin resmi televizyonuna görüşlerini aktardı.

Nicolas Anelka'dan dikkat çeken Galatasaray temennisi: 'Neden olmasın?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:45

Nicolas Anelka, Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de deplasmanda Paris Basketbol ile oynadığı maçı yerinde takip etti. Anelka maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'ne özel açıklamalar yaptı.

Dubai'de yaşayan Anelka, Fenerbahçe'nin maçını takip etmek için Fransa'ya geldiğini belirtti ve "Fenerbahçe'yi oynarken görmek beni hep mutlu ediyor. Futbolda da Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Bugün de basketbolda" dedi.

Jose Mourinho'yu ve Fenerbahçe'nin oyununu öven Anelka, "Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH GALATASARAY DAHA ÇOK PUAN KAYBEDER"

Galatasaray'ın daha çok puan kaybetmesini dileyen Fransız eski futbolcu, "Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar" diye konuştu.

Fenerbahçeli taraftarları çok özlediğini aktaran Anelka, "Türkiye'deki taraftarları hala çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını. Onları çok özledim. Umarım en yakın zamanda Türkiye'de görüşürüz" diyerek sözlerini noktaladı.


Etiketler: #Nicolas Anelka #fenerbahçe #galatasaray

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