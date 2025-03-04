Galatasaray'dan KAP bildirimi: Son 6 aylık kârı belli oldu!
Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren 6 aylık hesap döneminde 710 milyon TL kâr edildiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray, 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren 6 aylık hesap dönemindeki karını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar söz konusu dönemde 710 Milyon TL kâr edildiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde ilgili kısımdaki açıklama şu şekilde:
"Grup'un 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle ara dönem konsolide finansal tabloları "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 1.302.620.063 TL, dönem kârı 710.332.822 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 664.546.208 TL, geçmiş yıllar zararları ise 10.215.735.038 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 4.977.500.916 TL aşmaktadır."
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan KAP bildirimi: Kârı belli oldu!
- Ömer Erdoğan'dan tepkilere yanıt!
- Kocaelispor kendi evinde takıldı!
- Başakşehir'e tek gol yetti!
- İzmir'de kazanan çıkmadı!
- İspanya La Liga maçına erteleme kararı!
- İbrahim Hatipoğlu'ndan eleştirilere yanıt!
- Vinicius Junior'dan Ballon d'Or itirafı!
- Milan'dan Hollandalı oyuncuya yeni sözleşme!
- Milli atıcı İlayda Nur Çürük'ten büyük başarı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- Halk TV burada Yeni Şafak nerede!
- TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- 'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?'
- Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası
- AKP 'yol'da kaldı!