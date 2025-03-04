Galatasaray'dan KAP bildirimi: Son 6 aylık kârı belli oldu!

Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren 6 aylık hesap döneminde 710 milyon TL kâr edildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP bildirimi: Son 6 aylık kârı belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 00:17

Galatasaray, 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren 6 aylık hesap dönemindeki karını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar söz konusu dönemde 710 Milyon TL kâr edildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde ilgili kısımdaki açıklama şu şekilde:

"Grup'un 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle ara dönem konsolide finansal tabloları "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 1.302.620.063 TL, dönem kârı 710.332.822 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 664.546.208 TL, geçmiş yıllar zararları ise 10.215.735.038 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 4.977.500.916 TL aşmaktadır."


Etiketler: #galatasaray #Kar #KAP

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