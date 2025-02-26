Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Braga ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 13:18
Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Carlos Carvalhal'in ekibi Braga ile karşılaşacak.

Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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