Suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı: Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:11

Güncelleme: 25.02.2025 - 16:11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a dava açma kararı aldı.

Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılıların kart beklediği bir pozisyon için rakip kulübe hakkında, "Maymun gibi zıplıyorlar" açıklaması yapmıştı. Galatasaray, bu açıklamanın ardından Mourinho için, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

AVUKATLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

NTV Spor'un haberine göre, Jose Mourinho, Galatasaray'ın kendisi hakkında yaptığı bu açıklamanın ardından avukatlarıyla bir araya geldi.

Portekizli teknik direktörün, avukatlarıyla yaptığı toplantının ardından Galatasaray Kulübü'ne dava açma kararı aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe de Galatasaray'ın Mourinho ile ilgili açıklamasının ardından Portekizli teknik direktör için, "Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; Jose Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" açıklamasını yapmıştı.