Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 09:51
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturyalı hakem Julian Weinberger'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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