Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturyalı hakem Julian Weinberger'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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