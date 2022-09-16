Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Bedeli ağır olur'

Yapılan eleştirilere dikkati çeken Çebi, şöyle devam etti:

"Bir, bu sene bu takım şampiyonluğa oynayacak. İki, bunu bu hocayla yapacak. Üç, elimizdeki kadro muhteşem. Dört, yabancı sayısında bu kadar ısrar olmamalıydı, rekabeti öldürüyor."

"En önemlisi 'Bu hakemler lütfen gitsin yerine yenileri gelsin' derken ben genç arkadaşları kastettim. Ben eski hakemleri sanki böyle kötülüyormuşum gibi algılanıyor, böyle bir şey yok. 30 yaşındaki bir futbolcuyu gönderip bir takım gençleşmeye çalışırken neden TFF gençleşme hareketlerini başlatıp da genç çocuklara yer vermiyor. Ben bunun tartışılmasını açtım ama maalesef hakemler bizim üzerimizde halen tepinmeye devam ediyorlar. Bedeli ağır olur, burası Beşiktaş, ben değilim sadece. Koca bir camia, üzülürse çok üzer."