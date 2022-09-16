Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Bedeli ağır olur'
Her sezon olduğu gibi bu sezonda da şampiyonluğa oynayacaklarını vurgulayan Çebi, "Şampiyonluğa oynadığımızın işaretlerini takımın performansında görüyoruz. Hocamdan çok memnunun. Her spor adamı eleştirilebilir, bu işin doğasında var çünkü insanoğlunun en iyi bildiği şey futbol, herkes futboldan çok iyi anlıyor" diye konuştu.
Yapılan eleştirilere dikkati çeken Çebi, şöyle devam etti:
"Bir, bu sene bu takım şampiyonluğa oynayacak. İki, bunu bu hocayla yapacak. Üç, elimizdeki kadro muhteşem. Dört, yabancı sayısında bu kadar ısrar olmamalıydı, rekabeti öldürüyor."
"En önemlisi 'Bu hakemler lütfen gitsin yerine yenileri gelsin' derken ben genç arkadaşları kastettim. Ben eski hakemleri sanki böyle kötülüyormuşum gibi algılanıyor, böyle bir şey yok. 30 yaşındaki bir futbolcuyu gönderip bir takım gençleşmeye çalışırken neden TFF gençleşme hareketlerini başlatıp da genç çocuklara yer vermiyor. Ben bunun tartışılmasını açtım ama maalesef hakemler bizim üzerimizde halen tepinmeye devam ediyorlar. Bedeli ağır olur, burası Beşiktaş, ben değilim sadece. Koca bir camia, üzülürse çok üzer."
"Altyapıdan gelen Berkay, her ne kadar Başakşehir maçında yenildiysek de ona ne kadar yer verdiğimizi herkes gördü. Artı, önlerinde Necip ağabeyleri var. Necip'e taraftarlarımız bazen küsüyor kızıyor ama biraz yanlış oluyor. Necip'in koşmadığı yangın yeri yoktu Beşiktaş'ta. Dolayısıyla bu camia her zaman için altyapısından gelen Necip Uysal'a saygı ve sevgi göstermek zorunda. Bunu da umarım bundan sonra yapacaklardır."
Çebi, futbolcuların hiçbirisinin üzülmesini kabul etmediğini belirterek, "Kimsenin, özellikle altyapıdan gelmiş, her yangın yerine itfaiye eri gibi koşmuş Necip'e laf söylenmesini asla kabul etmiyorum. Necip halen bizdedir ve bizde olmaya da devam edecektir. Keşke bütün altyapıdan gelen çocuklarımız Necip gibi kulüplerine bağlı, aidiyet duygusu içerisinde olsun. Necip'in yaptığını yapamayan çok futbolcumuz oldu maalesef altyapıdan gelen" değerlendirmesinde bulundu.
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