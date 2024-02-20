Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!
Süper lig ekiplerinden Beşiktaş, bir arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu gerekçesiyle genç futbolcusu Emirhan Delibaş'ın sözleşmesi feshetti. Siyah-beyazlıların bu kararı Avrupa basınında geniş yer buldu.
İşte Avrupa basınında yer alan Emirhan Delibaş haberleri:
Daily Mirror
Çevrimiçi flört profilinde yaşı hakkında yalan söyleyen futbolcu kulüp tarafından kovuldu.
Mundo Deportivo
Beşiktaş, flört uygulaması iddiası nedeniyle oyuncuyla sözleşmeyi feshetti.
Daily Mail
Beşiktaş, 24 yaşında olduğunu iddia ettiği çevrimiçi flört profilinin viral hale gelmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Calciomercato
Türkiye'de inanılmaz olay: Beşiktaş, flört uygulamasında profili olan Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetti.
The Sun
Beşiktaş, online flört hesabının internete sızdırılması sonrası Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetti.
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