Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2024 Salı, 16:56
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

Süper lig ekiplerinden Beşiktaş, bir arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu gerekçesiyle genç futbolcusu Emirhan Delibaş'ın sözleşmesi feshetti. Siyah-beyazlıların bu kararı Avrupa basınında geniş yer buldu.

İşte Avrupa basınında yer alan Emirhan Delibaş haberleri:

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

Daily Mirror

Çevrimiçi flört profilinde yaşı hakkında yalan söyleyen futbolcu kulüp tarafından kovuldu.

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

Mundo Deportivo

Beşiktaş, flört uygulaması iddiası nedeniyle oyuncuyla sözleşmeyi feshetti.

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

Daily Mail

Beşiktaş, 24 yaşında olduğunu iddia ettiği çevrimiçi flört profilinin viral hale gelmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

Calciomercato

Türkiye'de inanılmaz olay: Beşiktaş, flört uygulamasında profili olan Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

The Sun

Beşiktaş, online flört hesabının internete sızdırılması sonrası Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetti.

Emirhan Delibaş beşiktaş dış basın

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