Nihat Kahveci'den siyah-beyazlı takıma sert eleştiri: 'Beşiktaş ilk yarıda sahada mıydı?'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:21

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:21

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Nutspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların performansını eleştirdi.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

"Seyirci gelmiş, ilk 20 dakika bir futbol izlemek istiyor. Allah'ını seversen ilk 20 dakika yüzde 74 topa sahipti Konyaspor."

"Bak sen son 5 maç, 1 tane galibiyetin var. İyi oynamadığın Trabzonspor maçı, onu çıkarıyorum. 4 maç gol atamamışsın."

Nihat Kahveci

"İLK YARIDA BEŞİKTAŞ SAHADA MIYDI?"



"Seyirci gelmiş, ilk 20 dakika bir futbol izlemek istiyor. Paslaşma, mücadele, hırs, arzu. İçeri gireyim diyor size daha çok şarkılar yazayım diyor."

"Sen seyirciye koskoca 45 dakika, ilk yarı bu futbolu sunuyorsun. Yazık ya! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı ya?"

"3 PAS YAPMAYAN BEŞİKTAŞ"



"Bir ara dedim ki Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup maçı iç saha, seyirci gelmiş. Kadro yapılmış, ısınmalar. Maç başladı topun peşinden koşan Beşiktaş. Baskı yapmayan Beşiktaş."

"Pozisyona girmeyen Beşiktaş. 3 pas yapmayan Beşiktaş. Dedim ki rakip de yeşil renkli Sporting'le falan mı oynuyoruz."