Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı!

AA
28 Temmuz 2023 Cuma, 13:26
<p>Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. </p>

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. 

<p>Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. </p>

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. 

<p>Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. </p>

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. 

<p>Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. </p>

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. 

<p>Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. </p>

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti. 

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