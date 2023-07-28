Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
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