Spor yazarları Beşiktaş - Tirana maçını yorumladı: 'Seri ve agresif bir Beşiktaş'

Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:49

Güncelleme: 28.07.2023 - 09:49

Spor yazarları, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ın Tirana'yı 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü ilk 11’in ilk bir saatte ciddiyetiyle, iştahıyla, organizasyonuyla iyi puan topladığını söyleyebiliriz kesinlikle. Bu bölümde Beşiktaş’ın özellikle topla çıkma stratejisi etkileyiciydi: Oyun kurulurken Hadziahmetovic, stoperlerin sağına eklemlenip üçlü bir hat oluşturuyor. Onur orta sahayı altılıyor ve sağda Amir-Rosier-Onur’la yaratılan kalabalık, Tirana savunmasının dengesini bozuyor. Beşiktaş’ın dün ofansta en büyük sırrı buydu, birçok hücum da, tabela da oradan doğdu zaten." (Hürriyet)

"NECİP'TEN SEMİH'E!"

Turgay Demir: "Beşiktaş iyi oynadığı ve çok farklı kazanması gereken maçta 2-0'dan sonra işi hafife alınca rakibine tur için umut veren golü yedi. Golden sonra da Beşiktaş özellikle Aboubakar'ın şahsi becerisiyle yine net pozisyonlar bulduysa da kah şanssızlık, kah beceriksizlik farkın artmasını önledi. Sonra genç Semih girdi oyuna ve tam maç biterken attığı harika golle işi bitirdi. Bu golden önce alt yapıdan 15 yıl önce çıkan Kaptan Necip'in kritik bir pozisyonu önlemesi harika bir tesadüftü! (Fotomaç)

Attila Gökçe: "Korku tünelinden çıktılar… Hak ettikleri neşeli galibiyetle turun avantajını ceplerine koydular. Daha da önemlisi… Sahaya ayak basan tüm oyuncularıyla sezona sağlam gireceklerinin sinyalini verdiler. Bravo." (Milliyet)

"SERİ VE AGRESİF BİR BEŞİKTAŞ"



Ali Gültiken: "Bu kadro takıma katılacak yeni oyuncularla oyun kalitesini daha da yukarıya çekecek. Şu anda görünen; birkaç bölgeye daha yaratıcı oyuncu takviyesi yapmak gerekiyor. Bu çalışmalar da zaten yapılıyor. Belirli süre içinde bunlar da takıma katılacak. Birkaç hafta içinde oyunun ve takımın grafiğinin daha da yükseleceğini göreceğiz. Şu anda tribünlere ve camiaya baktığımızda bir reaksiyon görünüyor. Bunun çözümü elbette yine sahada olacaktır. Gelecek oyuncuların kalitesi ve takımın alacağı yol buna göre şekillenecektir." (Sabah)

Cem Dizdar: "İki takım arasındaki fark hayli büyüktü. Bu nedenle Beşiktaş için, “Ciddi bir antrenman yaptı” demek daha doğru olur. Özellikle ağır sezon başı antrenmalarının etkisi bedenlerde sımsıcakken temponun düşüklüğünü doğru okumak gerek. Tam da bu nedenle topu ayağında tutan, onu doğru kullanan, gerektiğinde sakin ve dengeli gerekince seri ve agresif bir Beşiktaş vardı sahada. Tersi düşünülemezdi zaten." (Fanatik)

"TİRANA'YI HER TÜRLÜ YENMELİ, ELEMELİ"



Sinan Vardar: "Beşiktaş sezonu dün itibariyle açtı. Bu Temmuz sıcağında sahada olmak zor ama kendi düşen ağlamaz. Futbolumuza zarar veren, ülke puanımızı yerlerde sürükleyenlerin kulakları çınlasın. Beşiktaş dün taraftarının desteğiyle özellikle ilk 45 dakikada maça ağırlığını koydu. Son yarım saatte ise Beşiktaş sahada dolaştı. Sezon başında çok eksik varken ve beklenen transferler henüz gelmemişken Şenol Güneş'e kulak vermekte yarar var. Şenol Hoca dün yine belirtti; yeni transferlerini bekliyor. İstediği transferler gelirse Beşiktaş gücüne güç katar." (Fotomaç)

Ali Ece: "Şenol Güneş, Beşiktaş tarihinin Gordon Milne ile beraber en başarılı iki teknik direktöründen birisi. Maçın başında da Beşiktaşlı taraftarlar yaptığı tezahüratlarda Şenol Güneş’in hakkını verdiler. Hemen ardından da Beşiktaş yönetimini istifaya davet ettiler. Beşiktaş’ın asıl rakibi Tirana değil, tabii ki Konferans Ligi önemli ancak ezeli rakiplerin flaş transferlerle kadrolarını geçen sezona göre güçlendirdiklerini hesaba katarsak asıl rakiplere karşı Beşiktaş yönetimi gerekeni yaptı mı? Maça gelen, gelmeyen Beşiktaşlıların yüzde 99’unun meselesi öncelikle bu! Yoksa Beşiktaş zorlansa, hatta daha az güçlü bir kadroyla sahaya çıksa bile Tirana’yı her türlü yenmeli, elemeli." (Fanatik)