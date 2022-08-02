Beşiktaş'ın 2022-2023 transfer raporu

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 12:57
<p>Beşiktaş, 2022-23 sezonunun transferlerini yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun sözleşmesi bitti ve serbest kaldı. İşte gelenler ve gidenler...</p>

Beşiktaş, 2022-23 sezonunun transferlerini yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun sözleşmesi bitti ve serbest kaldı. İşte gelenler ve gidenler...

<p><strong>GELENLER:</strong></p> <p><strong>Cenk Tosun:</strong> 29 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sona erdi. Tosun, bedelsiz olarak Beşiktaş'a katıldı.</p>

GELENLER:

Cenk Tosun: 29 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sona erdi. Tosun, bedelsiz olarak Beşiktaş'a katıldı.

<p><strong>Emrecan Uzunhan:</strong> 21 yaşındaki genç stoper için İstanbulspor'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.</p>

Emrecan Uzunhan: 21 yaşındaki genç stoper için İstanbulspor'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

<p><strong>Gedson Fernandes:</strong> 6 milyon Euro'ya Benfica'dan alındı. Beşiktaş Portekizli futbolcuyu bonservisiyle gönderirse satıştan yüzde 50 pay Benfica'ya verecek.</p>

Gedson Fernandes: 6 milyon Euro'ya Benfica'dan alındı. Beşiktaş Portekizli futbolcuyu bonservisiyle gönderirse satıştan yüzde 50 pay Benfica'ya verecek.

<p><strong>Jackson Muleka:</strong> 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi Standard Liege'den 3 milyon 350 bin Euro'ya alındı. Yıllık ücreti 1 milyon Euro.</p>

Jackson Muleka: 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi Standard Liege'den 3 milyon 350 bin Euro'ya alındı. Yıllık ücreti 1 milyon Euro.

<p><strong>Romain Saiss:</strong> Wolverhampton'la sözleşmesi biten tecrübeli stopere bonservis bedeli ödenmedi.</p>

Romain Saiss: Wolverhampton'la sözleşmesi biten tecrübeli stopere bonservis bedeli ödenmedi.

<p><strong>Wout Weghorst:</strong> 29 yaşındaki Hollandalı forvet, 1 yıllığına Burnley'den kiralandı. Futbolcunun kiralama bedeli yok. Maaşı ise 2,8 milyon Euro.</p>

Wout Weghorst: 29 yaşındaki Hollandalı forvet, 1 yıllığına Burnley'den kiralandı. Futbolcunun kiralama bedeli yok. Maaşı ise 2,8 milyon Euro.

<p><strong>GİDENLER: </strong></p> <p><strong>Adem Ljajic:</strong> 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi.</p>

GİDENLER: 

Adem Ljajic: 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

<p><strong>Alex Teixeira:</strong> 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Brezilyalı futbolcu Brezilya 2. Lig ekibi Vasco Da Gama'ya transfer oldu.</p>

Alex Teixeira: 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Brezilyalı futbolcu Brezilya 2. Lig ekibi Vasco Da Gama'ya transfer oldu.

<p><strong>Cyle Larin:</strong> 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bitti. Kanadalı isim Belçika ekibi Club Brugge ile 3 yıllık anlaşma sağladı.</p>

Cyle Larin: 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bitti. Kanadalı isim Belçika ekibi Club Brugge ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

<p><strong>Domagoj Vida:</strong> Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Domagoj Vida, AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.</p>

Domagoj Vida: Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Domagoj Vida, AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

<p><strong>Douglas:</strong> 31 yaşındaki Brezilyalının sözleşmesi sona erdi.</p>

Douglas: 31 yaşındaki Brezilyalının sözleşmesi sona erdi.

<p><strong>Fabrice N'Sakala:</strong> 31 yaşındaki sol bekin siyah-beyazlı takımla sözleşmesi bitti ve serbest kaldı.</p>

Fabrice N'Sakala: 31 yaşındaki sol bekin siyah-beyazlı takımla sözleşmesi bitti ve serbest kaldı.

<p><strong>Gökhan Töre:</strong> 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi.</p>

Gökhan Töre: 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

<p><strong>Güven Yalçın:</strong> Sözleşmesi biten milli futbolcu, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.</p>

Güven Yalçın: Sözleşmesi biten milli futbolcu, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

<p><strong>Jeremain Lens:</strong> Sözleşmesi biten Hollandalı futbolcu serbest kaldı.</p>

Jeremain Lens: Sözleşmesi biten Hollandalı futbolcu serbest kaldı.

<p><strong>Mehmet Topal:</strong> 36 yaşındaki Mehmet Topal sözleşmesi bitince futbolu bıraktı.</p>

Mehmet Topal: 36 yaşındaki Mehmet Topal sözleşmesi bitince futbolu bıraktı.

<p><strong>Oğuzhan Özyakup:</strong> 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bitti, serbest kaldı.</p>

Oğuzhan Özyakup: 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bitti, serbest kaldı.

<p><strong>Rıdvan Yılmaz:</strong> 21 yaşındaki sol bek oyuncusu 4 milyon Euro + 2,2 milyon Euro bonus karşılığında İskoç ekip Rangers'e transfer oldu. Sonraki satışın karından yüzde 20 pay maddesi de anlaşmada var.</p>

Rıdvan Yılmaz: 21 yaşındaki sol bek oyuncusu 4 milyon Euro + 2,2 milyon Euro bonus karşılığında İskoç ekip Rangers'e transfer oldu. Sonraki satışın karından yüzde 20 pay maddesi de anlaşmada var.

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