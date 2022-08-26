Beşiktaş'ın Dele Alli transferi, Avrupa'da geniş yankı buldu!

Liverpoolecho adlı site Dele Alli'nin Beşiktaş'a gelişini manşetten verirken, "İstanbul'da inanılmaz karşılaşma" ifadelerini kullandı. Haberde İngiliz yıldızı binlerce taraftarın kahraman gibi karşıladığı belirtildi. Yine İngiltere merkezli talksport'ta ise Dele Alli manşeti vardı. Beşiktaşlı taraftarların gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çeken talksport, Dele Alli'nin yeni bir başlangıç yapmak için Türkiye'de olduğu vurgulandı.