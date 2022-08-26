Beşiktaş'ın Dele Alli transferi, Avrupa'da geniş yankı buldu!

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 09:27
<p>Beşiktaş'ın Dele Alli transferi Avrupa spor medyasını salladı. Siyah beyazlıların büyük sükse yaratan takviyesi birçok ülkede fazlası ile yer buldu.</p>

Beşiktaş'ın Dele Alli transferi Avrupa spor medyasını salladı. Siyah beyazlıların büyük sükse yaratan takviyesi birçok ülkede fazlası ile yer buldu.

<p>Skysports konuyla yakından ilgilenirken, Dele Alli'nin geç saatlerde İstanbul'a geldiğini söyleyen spiker, "<strong>Bu çılgın kulüp adeta bir Premier Lig takımı kuruyor. Dünyanın en yetenekli futbolcularından birini 26 yaşında ikna etmek inanılmaz bir olay</strong>" dedi. Birçok internet sitesi, spor kanalı ve gazetede bu transfer manşetleri süsledi.</p>

Skysports konuyla yakından ilgilenirken, Dele Alli'nin geç saatlerde İstanbul'a geldiğini söyleyen spiker, "Bu çılgın kulüp adeta bir Premier Lig takımı kuruyor. Dünyanın en yetenekli futbolcularından birini 26 yaşında ikna etmek inanılmaz bir olay" dedi. Birçok internet sitesi, spor kanalı ve gazetede bu transfer manşetleri süsledi.

<p>Liverpoolecho adlı site Dele Alli'nin Beşiktaş'a gelişini manşetten verirken, "<strong>İstanbul'da inanılmaz karşılaşma</strong>" ifadelerini kullandı. Haberde İngiliz yıldızı binlerce taraftarın kahraman gibi karşıladığı belirtildi. Yine İngiltere merkezli talksport'ta ise Dele Alli manşeti vardı. Beşiktaşlı taraftarların gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çeken talksport, Dele Alli'nin yeni bir başlangıç yapmak için Türkiye'de olduğu vurgulandı.</p>

Liverpoolecho adlı site Dele Alli'nin Beşiktaş'a gelişini manşetten verirken, "İstanbul'da inanılmaz karşılaşma" ifadelerini kullandı. Haberde İngiliz yıldızı binlerce taraftarın kahraman gibi karşıladığı belirtildi. Yine İngiltere merkezli talksport'ta ise Dele Alli manşeti vardı. Beşiktaşlı taraftarların gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çeken talksport, Dele Alli'nin yeni bir başlangıç yapmak için Türkiye'de olduğu vurgulandı.

<p>Caughtoffside adlı haber sitesi, Dele Alli'nin yeni bir sayfa açtığını söyledi. Karşılama görüntülerinin yer aldığı haberde Alli'nin Everton'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından kariyerini yeniden canlandırmak için büyük bir umutla Beşiktaş'a imza attığı belirtildi.</p>

Caughtoffside adlı haber sitesi, Dele Alli'nin yeni bir sayfa açtığını söyledi. Karşılama görüntülerinin yer aldığı haberde Alli'nin Everton'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından kariyerini yeniden canlandırmak için büyük bir umutla Beşiktaş'a imza attığı belirtildi.

<p>Beşiktaş, Dele Alli'yi sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığını açıkladı. Kulübün resmi hesabından paylaşılan videoda, İngiliz oyuncu Vodafone Park'a bir uzay mekiğiyle iniyor. Dele Alli'nin satın alma opsiyonunun Beşiktaş'ta olduğu açıklanırken, oyuncunun senelik 2.2 milyon Euro garanti para + maç başına da azami 10 bin Euro kazanacağı ifade edildi.</p>

Beşiktaş, Dele Alli'yi sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığını açıkladı. Kulübün resmi hesabından paylaşılan videoda, İngiliz oyuncu Vodafone Park'a bir uzay mekiğiyle iniyor. Dele Alli'nin satın alma opsiyonunun Beşiktaş'ta olduğu açıklanırken, oyuncunun senelik 2.2 milyon Euro garanti para + maç başına da azami 10 bin Euro kazanacağı ifade edildi.

<p>İngiliz yıldız Dele Alli'nin İstanbul'a gelmesi camiada büyük sevinç yarattı. 26 yaşındaki oyuncunun evraklarının bugün ya da en geç pazartesi gününe kadar yetiştirilmesi beklenirken; bu durumda Sivasspor maçının kadrosunda yer alması ve ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.</p>

İngiliz yıldız Dele Alli'nin İstanbul'a gelmesi camiada büyük sevinç yarattı. 26 yaşındaki oyuncunun evraklarının bugün ya da en geç pazartesi gününe kadar yetiştirilmesi beklenirken; bu durumda Sivasspor maçının kadrosunda yer alması ve ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

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