Dele Alli'den ilk mesaj: 'Beşiktaş için savaşacağım'

Dele Alli'nin açıklamaları şu şekilde:

“İlk kez İngiltere dışında forma giyeceğim. Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir yer bu. Bir an önce çalışmalara başlayacağım için çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Bunun için sabırsızlanıyorum.”