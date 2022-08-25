Dele Alli'den ilk mesaj: 'Beşiktaş için savaşacağım'

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 22:33
<p>İngiliz futbolcu <strong>Dele Alli</strong>, Beşiktaş'a imza atar atmaz ilk röportajını verdi.</p>

İngiliz futbolcu Dele Alli, Beşiktaş'a imza atar atmaz ilk röportajını verdi.

<p><strong>Dele Alli'nin açıklamaları şu şekilde:</strong></p> <p>“İlk kez İngiltere dışında forma giyeceğim. Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir yer bu. Bir an önce çalışmalara başlayacağım için çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Bunun için sabırsızlanıyorum.”</p>

Dele Alli'nin açıklamaları şu şekilde:

“İlk kez İngiltere dışında forma giyeceğim. Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir yer bu. Bir an önce çalışmalara başlayacağım için çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Bunun için sabırsızlanıyorum.”

<p>“Evet gelmeden önce birkaç arkadaşımla görüştüm. Buraya gelmeden önce teknik direktörümüzle de görüştüm. Bu zamana kadar hep olumlu izlenimler aldım. Dediğim gibi, burada olmaktan mutluyum.”</p>

“Evet gelmeden önce birkaç arkadaşımla görüştüm. Buraya gelmeden önce teknik direktörümüzle de görüştüm. Bu zamana kadar hep olumlu izlenimler aldım. Dediğim gibi, burada olmaktan mutluyum.”

<p>“Taraftarların ben gelir gelmez göstermiş oldukları enerji de oldukça etkileyiciydi.”</p>

“Taraftarların ben gelir gelmez göstermiş oldukları enerji de oldukça etkileyiciydi.”

<p>“Daha önce farklı forma numaralarıyla oynadım. Bakalım 11 numara neler getirecek. 11 numaranın bir anlamı yok. Bana sunulan seçeneklerden biriydi. Aslında benim ilk tercihim 10, diğeri 20'ydi. Üçüncüsü de şu anki gibi 11.”</p>

“Daha önce farklı forma numaralarıyla oynadım. Bakalım 11 numara neler getirecek. 11 numaranın bir anlamı yok. Bana sunulan seçeneklerden biriydi. Aslında benim ilk tercihim 10, diğeri 20'ydi. Üçüncüsü de şu anki gibi 11.”

<p>“Beşiktaş taraftarlarına bana şu ana kadar gösterdikleri destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Onlara bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp sahada her dakika savaşarak vereceğim. Umarım Beşiktaş taraftarını eğlendirebilirim ve birlikte başarılara ulaşabiliriz.”</p>

“Beşiktaş taraftarlarına bana şu ana kadar gösterdikleri destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Onlara bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp sahada her dakika savaşarak vereceğim. Umarım Beşiktaş taraftarını eğlendirebilirim ve birlikte başarılara ulaşabiliriz.”

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