Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Avrupa kupalarında uygulanacak yeni formatta temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Peki, Beşikaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER?
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde E. Frankfurt, Ajax, Maccabi, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao, Twente takımları ile eşleşti.
MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?
Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.
Siyah-beyazlı ekip E. Frankfurt, Maccabi, Malmö ve Athletic Bilbao maçlarını Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilruba tahliye edildi, annesi Cumhuriyet'e konuştu
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- 30 Ağustos kutlamalarına 'tasarruf' engeli
- Tepki gösterenlere de hakaretler yağdırdı!
- Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi!
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- AKP’ye geçen ‘muhalif’ vekilin borçları
- Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı!
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı!