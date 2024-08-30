Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip E. Frankfurt, Maccabi, Malmö ve Athletic Bilbao maçlarını Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.