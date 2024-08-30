Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Avrupa kupalarında uygulanacak yeni formatta temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Peki, Beşikaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2024 Cuma, 16:46
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde E. Frankfurt, Ajax, Maccabi, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao, Twente takımları ile eşleşti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip E. Frankfurt, Maccabi, Malmö ve Athletic Bilbao maçlarını Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

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