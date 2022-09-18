Beşiktaşlı Josef de Souza'ya olay sözler: Sahada yürüyecek hali yoktu...
Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın bir puanla ayrıldığı İstanbulspor müsabakasındaki oyunuyla ilgili, "Maçı izlemeyen '4 gol varmış çok iyi maç oldu' diyebilir ama öyle bir maç olmadı. Çok temposuz maç izliyoruz. İki takım adına da. Hiçbir mazereti yok. Beliktaş topu alıyor sürekli birinci viteste. N'Koudou bir depar attı ilk yarı. Muleka sahada yok. Gedson evet çok koşuyor ama gole katkı yapmak çok önemlidir büyük takımlarda. Öyle ya da böyle asist yaptı. İlk yarının en iyi oyuncusu kim derseniz Masuaku derim. Ama şampiyonluğu oynayan bir takımda kalene 6 şut geliyorsa altısı da gol oluyorsa demek ki sıkıntı vardır. Bu böyle devam etmez. Kaleyi bulan şut gol oluyor" diye konuştu.
"YÜRÜYECEK HALİ YOKTU"
Beşiktaş'ın performansını yorumlayan Necati Ateş açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Beşiktaş bugün istediği oyunu oynayamadı. Kaybedilen puanlar kime yazar bilmem ama Ismael'in oyuncu değişiklileri yine tartışılır. Ciddi sıkıntı yaratıyor ve yaratmaya da devam ediyor. Souza'yı bekliyordu herkes 11'de. Sahada yürüyecek hali yoktu. Bildiğimiz Souza'dan çok çok uzakta bir görüntüsü vardı. Milli takım arası ona da iyi gelecektir. Temposu çok düşük. Beşiktaş taraftarı da sıkılmıştır izlerken. Bu takımın nasıl oynadığını biliyoruz. Bu gerçekten değişik geliyor. Bu takım yorgun mu? Haftada bir maç yapıyor. Ne yaptı da bu kadar yorgun? Bunları tartışmak lazım."
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