Beşiktaşlı Josef de Souza'ya olay sözler: Sahada yürüyecek hali yoktu...

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın bir puanla ayrıldığı İstanbulspor müsabakasındaki oyunuyla ilgili, "Maçı izlemeyen '4 gol varmış çok iyi maç oldu' diyebilir ama öyle bir maç olmadı. Çok temposuz maç izliyoruz. İki takım adına da. Hiçbir mazereti yok. Beliktaş topu alıyor sürekli birinci viteste. N'Koudou bir depar attı ilk yarı. Muleka sahada yok. Gedson evet çok koşuyor ama gole katkı yapmak çok önemlidir büyük takımlarda. Öyle ya da böyle asist yaptı. İlk yarının en iyi oyuncusu kim derseniz Masuaku derim. Ama şampiyonluğu oynayan bir takımda kalene 6 şut geliyorsa altısı da gol oluyorsa demek ki sıkıntı vardır. Bu böyle devam etmez. Kaleyi bulan şut gol oluyor" diye konuştu.