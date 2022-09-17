Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 'Saha dışı müdahaleler kulübe zarar veriyor'

"Skora göre yorum yapmak çok yanlış. Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yenerken de hoca yanlış değişiklikler yapmıştı, bu maçta da yaptı. İstanbulspor'un ikinci golü öncesi orta saha bomboş oyuncu topu sürüklüyor, sonra frikik ve gol. Kazandığınız maçı bu şekilde vermeyi gerçekten anlamıyorum. Kanun mu oyuncu değişikliği yapmak?"