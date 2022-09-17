Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 'Saha dışı müdahaleler kulübe zarar veriyor'
"Skora göre yorum yapmak çok yanlış. Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yenerken de hoca yanlış değişiklikler yapmıştı, bu maçta da yaptı. İstanbulspor'un ikinci golü öncesi orta saha bomboş oyuncu topu sürüklüyor, sonra frikik ve gol. Kazandığınız maçı bu şekilde vermeyi gerçekten anlamıyorum. Kanun mu oyuncu değişikliği yapmak?"
"Galatasaray, maç sonlarında attığı gollerle ilerliyor. Fenerbahçe mesela Rennes maçında hocanın yaptığı değişiklikler ile durumu 2-2'ye getirmiş. Yani kenarda yapılan değişikliklerden kötü etkilenen tek takım Beşiktaş. Teknik direktörün ağırlığı olacak, karar verici olacak. Ismael'in oyun görüşünün iyi olduğunu düşünmüyorum."
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Borsada dev manipülasyon!
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Peker'in evine saldırı: Bir kişi tutuklandı
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar