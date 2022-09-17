Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray: 'Rakip 2 şutta 2 gol attı'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Adam Murray, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Murray, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu performans 3 puan için yeterli olmaz. Yüzde 80 performans bile yetmez" dedi.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray, İstanbulspor ile 2-2 berabere biten maçın ardından konuştu.
Murray, "Bu performans bizi memnun etmedi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu performans 3 puan için yeterli olmaz. Yüzde 80 performans bile yetmez. Bu performansı artırmak lazım. Rakip 2 şut çekti, 2 gol oldu. Daha iyi olmamız gerekiyor, daha iyi olacağız" dedi.
"N'Koudou'nun değişikliği taktikseldi. İyi aslında. Redmond'ı sokarak farklı bir şey denedik" ifadelerini kullanan Adam Murray, "Uzaktan şut konusunu neden ve nasıl böyle olduğunu araştıracağız. Bu gollere neden izin verdiğimize çözüm bulacağız. Belki de rakiplerin ataklarını biraz daha erken savunmaya başlamalıyız. Bu milli arada dinlenip çalışıp, ekim ayına odaklanacağız" diye konuştu.
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