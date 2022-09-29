Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu hakkında mutlu son!

A Spor'un haberine göre; Eski maaşı aylık 15 bin TL olan Ersin Destanoğlu, yeni anlaşmayla birlikte senelik 700 bin Euro (Yaklaşık 12.5 milyon TL) ücret alacak. Genç kaleci, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.