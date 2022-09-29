Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu hakkında mutlu son!

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 11:40
<p>Beşiktaş, 21 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.</p>

Beşiktaş, 21 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

<p>A Spor'un haberine göre; Eski maaşı aylık 15 bin TL olan Ersin Destanoğlu, yeni anlaşmayla birlikte senelik 700 bin Euro (Yaklaşık 12.5 milyon TL) ücret alacak. Genç kaleci, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.</p>

A Spor'un haberine göre; Eski maaşı aylık 15 bin TL olan Ersin Destanoğlu, yeni anlaşmayla birlikte senelik 700 bin Euro (Yaklaşık 12.5 milyon TL) ücret alacak. Genç kaleci, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

<p>Resmi sözleşmelerin çarşamba ya da perşembe günü imzalanacağı, Fenerbahçe derbisi öncesinde duyurunun yapılacağı öğrenildi.</p>

Resmi sözleşmelerin çarşamba ya da perşembe günü imzalanacağı, Fenerbahçe derbisi öncesinde duyurunun yapılacağı öğrenildi.

<p>12 yaşında Beşiktaş kapısından içeri adım atan Ersin Destanoğlu, 2018/19 sezonunda profesyonel oldu. Beşiktaş formasını 91 kez terleten Ersin, 30 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.</p>

12 yaşında Beşiktaş kapısından içeri adım atan Ersin Destanoğlu, 2018/19 sezonunda profesyonel oldu. Beşiktaş formasını 91 kez terleten Ersin, 30 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

<p>Ersin, Beşiktaş ile birlikte Süper Lig, TFF Kupası ve Türkiye Süper Kupası başarılarını yaşadı.</p>

Ersin, Beşiktaş ile birlikte Süper Lig, TFF Kupası ve Türkiye Süper Kupası başarılarını yaşadı.

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