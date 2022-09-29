Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın istatistikleri dikkat çekti!
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 2 Ekim Pazar günü kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Derbi mücadelesine atanan hakem Volkan Bayarslan'ın istatistiği dikkat çekti.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 44 yaşındaki Volkan Bayarslan hakem olarak atandı. Bayarslan ilk kez bir derbi yönetecek.
VOLKAN BAYARSLAN'IN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARNESİ
Bayarslan bu sezon birer kez Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı yönetti. Bu maçlarda iki büyük takım rakiplerini mağlup etti. Bayarslan bu sezon toplamda 5 maça çıktı. Bayarslan kariyerinde toplam 4 kez Beşiktaş maçlarında düdük çaldı. Beşiktaş, bu 4 maçı da kazandı. Fenerbahçe maçlarında ise iki kez görev aldı. Sarı-lacivertliler de Bayarslan'ın yönettiği maçları kazandı.
VOLKAN BAYARSLAN'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2
Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3
BEŞİKTAŞ MAÇLARI
2022-23 Süper Lig
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1
2021-22 Süper Lig
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 4-1
Beşiktaş-Altay: 1-0
2015 Türkiye Kupası
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 3-0
FENERBAHÇE MAÇLARI
2021-22 Süper Lig
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5
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