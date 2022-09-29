Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın istatistikleri dikkat çekti!

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:33

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 44 yaşındaki Volkan Bayarslan hakem olarak atandı. Bayarslan ilk kez bir derbi yönetecek.

VOLKAN BAYARSLAN'IN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARNESİ

Bayarslan bu sezon birer kez Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı yönetti. Bu maçlarda iki büyük takım rakiplerini mağlup etti. Bayarslan bu sezon toplamda 5 maça çıktı. Bayarslan kariyerinde toplam 4 kez Beşiktaş maçlarında düdük çaldı. Beşiktaş, bu 4 maçı da kazandı. Fenerbahçe maçlarında ise iki kez görev aldı. Sarı-lacivertliler de Bayarslan'ın yönettiği maçları kazandı.

VOLKAN BAYARSLAN'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2

Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3

BEŞİKTAŞ MAÇLARI

2022-23 Süper Lig

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

2021-22 Süper Lig

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 4-1

Beşiktaş-Altay: 1-0

2015 Türkiye Kupası

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 3-0

FENERBAHÇE MAÇLARI

2021-22 Süper Lig

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5