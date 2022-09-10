Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst antrenmanda yer aldı!

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 18:14
<p>Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Antrenmanda sakatlığı bulunan Wout Weghorst da yer aldı.</p>

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Antrenmanda sakatlığı bulunan Wout Weghorst da yer aldı.

<p>Teknik Direktör Valérien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.</p>

Teknik Direktör Valérien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

<p>Beşiktaş Futbol A Takımı, M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 11 Eylül saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.</p>

Beşiktaş Futbol A Takımı, M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 11 Eylül saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

<p>Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar bu maçta öncesinde 13 puanla zirvede yer alırken, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ise 10 puan topladı ve 4. sırada bulunuyor.</p>

Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar bu maçta öncesinde 13 puanla zirvede yer alırken, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ise 10 puan topladı ve 4. sırada bulunuyor.

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