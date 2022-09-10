Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst antrenmanda yer aldı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Antrenmanda sakatlığı bulunan Wout Weghorst da yer aldı.