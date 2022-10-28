Beşiktaş'ta Şenol Güneş tercihinin 6 sebebi!

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 16:41
<p>Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetimin, takımın başına neden Şenol Güneş'i getirdiği belli oldu.</p>

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetimin, takımın başına neden Şenol Güneş'i getirdiği belli oldu.

<p><strong>EN TECRÜBELİ İSİMLERDEN</strong></p> <p>1 Haziran'da 70 yaşına giren Şenol Güneş, Süper Lig'in en tecrübeli ve başarılı teknik adamlarından biri durumunda.</p>

EN TECRÜBELİ İSİMLERDEN

1 Haziran'da 70 yaşına giren Şenol Güneş, Süper Lig'in en tecrübeli ve başarılı teknik adamlarından biri durumunda.

<p><strong>CAMİAYI İYİ BİLİYOR</strong></p> <p>Şenol Güneş; Beşiktaş'ı camiayı, ligi ve ülke futbolunu çok iyi biliyor olması sebebiyle tercih sebeplerinden biri oldu.</p>

CAMİAYI İYİ BİLİYOR

Şenol Güneş; Beşiktaş'ı camiayı, ligi ve ülke futbolunu çok iyi biliyor olması sebebiyle tercih sebeplerinden biri oldu.

<p><strong>ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI</strong></p> <p>Siyah-beyazlı takımda iz bırakan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki yıl şampiyon yaptı. Güneş, 2015-16 sezonunda 79 puanla ilk şampiyonluğunu, 2016-17'de de 77 puanla ikinci şampiyonluğu tattı.</p>

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Siyah-beyazlı takımda iz bırakan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki yıl şampiyon yaptı. Güneş, 2015-16 sezonunda 79 puanla ilk şampiyonluğunu, 2016-17'de de 77 puanla ikinci şampiyonluğu tattı.

<p><strong>ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ YAŞATTI</strong></p> <p>Şenol Güneş, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak Türk takımları adına bir ilke imza attı. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.</p>

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ YAŞATTI

Şenol Güneş, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak Türk takımları adına bir ilke imza attı. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

<p><strong>ÇEBİ İLE İYİ İLİŞKİLER</strong></p> <p>Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile de daha önce çalıştı. Çebi ile Güneş arasında iyi ilişkiler bulunuyor.</p>

ÇEBİ İLE İYİ İLİŞKİLER

Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile de daha önce çalıştı. Çebi ile Güneş arasında iyi ilişkiler bulunuyor.

<p><strong>OYUNCULARA DOKUNDU</strong></p> <p>Deneyimli teknik direktör, birçok futbolcunun performansının yükselmesine yardımcı oldu. Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, Güneş döneminde 22 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu.  </p>

OYUNCULARA DOKUNDU

Deneyimli teknik direktör, birçok futbolcunun performansının yükselmesine yardımcı oldu. Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, Güneş döneminde 22 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu.  

beşiktaş ahmet nur çebi şenol güneş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler