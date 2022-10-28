Son dakika: Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu!
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i resmen açıkladı. Güneş, siyah-beyazlı takımının resmi sosyal medya hesabından özel bir video ile duyuruldu.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i resmen açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan payleşımda "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" sözleri yer aldı.
Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı bildiride ise "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş. ??? pic.twitter.com/0ngEVCngAE— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2022
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