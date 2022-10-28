Son dakika: Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu!

28 Ekim 2022 Cuma, 11:08

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan payleşımda "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" sözleri yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı bildiride ise "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.