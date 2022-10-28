Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminden dikkat çeken ayrıntılar!

KARİYER ORTALAMASI 1.85

Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş, Boluspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Sakaryaspor ile toplamda 579 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmaların 311'ini galibiyet ile tamamlayan Güneş, 139 beraberlik ve 129 mağlubiyet yaşamıştı. Güneş takımları ile toplamda 1045 kez gol sevinci yaşarken, 606 da gol yedi. Şenol Güneş, 579 karşılaşmada 1,85 puan ortalaması yakalarken, %53,7 galibiyet ortalamasına ulaşmış oldu.