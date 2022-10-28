Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminden dikkat çeken ayrıntılar!

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 14:50
<p>Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına ikinci kez Şenol Güneş'i getirdi. Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk kazanan <strong>Şenol Güneş</strong>'in ilk döneminden öne çıkan ayrıntılar dikkat çekti.</p>

Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına ikinci kez Şenol Güneş'i getirdi. Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk kazanan Şenol Güneş'in ilk döneminden öne çıkan ayrıntılar dikkat çekti.

<p><strong>2.15 PUAN ORTALAMASI</strong></p> <p>OPTA verilerine göre, 2015 yılında Beşiktaş'ın başına geçen ve 2019 yılına kadar kulübün başında kalan Şenol Güneş, takımıyla Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 136 karşılaşmada 88 galibiyet, 28 beraberlik ve 20 mağlubiyet ile 2,15 puan ortalaması yakalamıştı.</p>

2.15 PUAN ORTALAMASI

OPTA verilerine göre, 2015 yılında Beşiktaş'ın başına geçen ve 2019 yılına kadar kulübün başında kalan Şenol Güneş, takımıyla Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 136 karşılaşmada 88 galibiyet, 28 beraberlik ve 20 mağlubiyet ile 2,15 puan ortalaması yakalamıştı.

<p><strong>KARİYER ORTALAMASI 1.85</strong></p> <p>Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş, Boluspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Sakaryaspor ile toplamda 579 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmaların 311'ini galibiyet ile tamamlayan Güneş, 139 beraberlik ve 129 mağlubiyet yaşamıştı. Güneş takımları ile toplamda 1045 kez gol sevinci yaşarken, 606 da gol yedi. Şenol Güneş, 579 karşılaşmada 1,85 puan ortalaması yakalarken, %53,7 galibiyet ortalamasına ulaşmış oldu.</p>

KARİYER ORTALAMASI 1.85

Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş, Boluspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Sakaryaspor ile toplamda 579 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmaların 311'ini galibiyet ile tamamlayan Güneş, 139 beraberlik ve 129 mağlubiyet yaşamıştı. Güneş takımları ile toplamda 1045 kez gol sevinci yaşarken, 606 da gol yedi. Şenol Güneş, 579 karşılaşmada 1,85 puan ortalaması yakalarken, %53,7 galibiyet ortalamasına ulaşmış oldu.

<p><strong>2 ŞAMPİYONLUĞU VAR</strong></p> <p>Güneş, Beşiktaş ile 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında üst üste iki kez Spor Toto Süper Lig şampiyonu olmayı da başarmıştı. 2017/18 sezonunda takımı ile birlikte ligi 4. sırada bitiren tecrübeli teknik direktör, bir sonraki sezonda ise ligde üçüncü olmuştu.</p>

2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Güneş, Beşiktaş ile 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında üst üste iki kez Spor Toto Süper Lig şampiyonu olmayı da başarmıştı. 2017/18 sezonunda takımı ile birlikte ligi 4. sırada bitiren tecrübeli teknik direktör, bir sonraki sezonda ise ligde üçüncü olmuştu.

<p><strong>ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE REKOR KIRDI</strong></p> <p>Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sahnesinde de boy gösteren tecrübeli teknik direktör, 2017/18 sezonunda son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti. Porto, RB Leipzig ve Monaco'nun olduğu gruptan namağlup şekilde son 16 turuna yükselen Güneş, topladığı 14 puanla Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde en çok puan toplayan Türk ekibi yapmıştı.</p>

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE REKOR KIRDI

Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sahnesinde de boy gösteren tecrübeli teknik direktör, 2017/18 sezonunda son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti. Porto, RB Leipzig ve Monaco'nun olduğu gruptan namağlup şekilde son 16 turuna yükselen Güneş, topladığı 14 puanla Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde en çok puan toplayan Türk ekibi yapmıştı.

<p><strong>UEFA'DA ÇEYREK FİNAL OYNATTI </strong></p> <p>Şenol Güneş, 2016/17 sezonunda ise grubunu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi çeyrek finallerine gitmişti. Güneş, rövanş karşılaşmasında penaltı vuruşları sonrasında Lyon'a elenerek turnuvaya veda etmişti.</p>

UEFA'DA ÇEYREK FİNAL OYNATTI

Şenol Güneş, 2016/17 sezonunda ise grubunu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi çeyrek finallerine gitmişti. Güneş, rövanş karşılaşmasında penaltı vuruşları sonrasında Lyon'a elenerek turnuvaya veda etmişti.

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