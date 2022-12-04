Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in dört gözdesi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 13 maç sonunda 22 puan toplayarak lider Fenerbahçe’nin 7 puan gerisinde Dünya Kupası arasına giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, devreye giriyor.
Valerien Ismael’in kötü gidişatı engelleyememesi sonrasında takımın başına getirilen başarılı hoca, İstanbul’daki hazırlıkları tamamladı. Fanatik'in haberine göre Güneş, 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılacak kampta performanslarından memnun olmadığı 4 isimle yakından ilgilenecek.
VALENTIN ROSIER
Takımın her bölgesinde gelişim kaydetmeyi planlayan tecrübeli hoca, ilk dokunuşu Valentin Rosier’e yapacak. Rachid Ghezzal’ın sakatlanması sonrasında performansında düşüş yaşayan Fransız sağ bek, sağ koridor için yeni partneri Cenk Tosun’la beraber çalışacak.
JOSEF DE SOUZA
Josef de Souza’nın sezon başındaki ameliyatı sebebiyle kondisyon eksiği yaşadığını gözlemleyen Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuya yaptırdığı fazladan idmanlarla eski formunu geri kazandırmayı amaçlıyor.
DELE ALLI
Hazırlık maçlarında daha etkin görüntü sergileyen Dele Alli’ye de yoğun antrenman programı uygulayacak olan Güneş, saha içinde İngiliz futbolcunun tüm sınırlarını zorlayacak.
JACKSON MULEKA
Jackson Muleka’nın içine kapanık bir oyuncu olduğunu gözlemleyen Güneş, hem fazladan idmanlarla oyuncusunu güçlendirecek hem de bire bir yapacağı görüşmelerle Muleka’nın kabuğunu kırarak iletişime daha açık olmasını sağlayacak.
Haberde Güneş'in, bu dörtlünün performansını üst seviyeye çıkararak Antalya kampı sonrası takımın da gücünü yükseltmeyi amaçladığı kaydedildi.
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