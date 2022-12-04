Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in dört gözdesi belli oldu

JACKSON MULEKA

Jackson Muleka’nın içine kapanık bir oyuncu olduğunu gözlemleyen Güneş, hem fazladan idmanlarla oyuncusunu güçlendirecek hem de bire bir yapacağı görüşmelerle Muleka’nın kabuğunu kırarak iletişime daha açık olmasını sağlayacak.

Haberde Güneş'in, bu dörtlünün performansını üst seviyeye çıkararak Antalya kampı sonrası takımın da gücünü yükseltmeyi amaçladığı kaydedildi.