Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor: Şenol Güneş ile Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama!
Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael ile ayrılık için anlaşma sağlandı. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, Fransız çalıştırıcı ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklama ise çarşamba günü yapılacak.
ŞENOL GÜNEŞ VE YALÇIN ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların resmi olarak ayrılması halinde ise öncelikli olarak öne çıkan iki aday bulunuyor; Şenol Güneş ve Sergen Yalçın.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA
Şenol Güneş, A Spor'a konuşurken, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.
"KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"
Şenol Güneş'in ardından Sergen Yalçın da, konuyla ilgili A Spor'a konuştu ve, "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam doğru olmaz. Ben Beşiktaş'ın evladıyım, her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" sözlerini kullandı.
BU SEZON KARNESİ
Beşiktaş geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puanla 5. sırada yer aldı.
ÇEBİ VE KAZANCI'DAN ISMAEL SÖZLERİ
Hatırlanacağı üzere yakın zamanda hem sportif direktör Ceyhun Kazancı hem de Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael ile yola devam edeceklerini ve Fransız çalıştırıcıya güvendiklerini ifade etmişti. Fakat; alınan kötü sonuçlar rüzgarı tersine çevirdi.
BÜYÜK MAÇLARI DA KAZANAMADI
Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında elde edilemeyen galibiyet, takımdaki negatif hava Valerien Ismael ile yol ayrımının yakın olduğu yönünde yankı buldu.
ÖNE ÇIKAN TÜM İSİMLER
Yönetim içinde bir kısım yerli, bir kısım ise yabancı teknik direktör gelmesini istiyor. Görüşmeler sürüyor. A Spor'un haberine göre ise, siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör için şu isimler ön plana çıkıyor;
-Şenol Güneş
-Sergen Yalçın
-Mircea Lucescu
-Rıza Çalımbay
-İlhan Palut
-Steven Gerrard
DÜNYA KUPASI'NA KADARKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile iç sahada karşılaşacak. Siyah-beyazlılar daha sonra 5 Kasım'da Galatasaray deplasmanına gidecek. 13 Kasım'daki Antalyaspor maçı ile birlikte Dünya Kupası arasına gidilecek. Yönetim bu sürece kadar en az puan kaybıyla girmeyi hedefliyor.
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