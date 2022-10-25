Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor: Şenol Güneş ile Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama!

"KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Şenol Güneş'in ardından Sergen Yalçın da, konuyla ilgili A Spor'a konuştu ve, "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam doğru olmaz. Ben Beşiktaş'ın evladıyım, her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" sözlerini kullandı.