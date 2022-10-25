Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor: Şenol Güneş ile Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama!

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 19:43
<p>Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael ile ayrılık için anlaşma sağlandı. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, Fransız çalıştırıcı ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklama ise çarşamba günü yapılacak.</p>

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael ile ayrılık için anlaşma sağlandı. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, Fransız çalıştırıcı ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklama ise çarşamba günü yapılacak.

<p><strong>ŞENOL GÜNEŞ VE YALÇIN ÖNE ÇIKIYOR</strong></p> <p>Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların resmi olarak ayrılması halinde ise öncelikli olarak öne çıkan iki aday bulunuyor; Şenol Güneş ve Sergen Yalçın.</p>

ŞENOL GÜNEŞ VE YALÇIN ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların resmi olarak ayrılması halinde ise öncelikli olarak öne çıkan iki aday bulunuyor; Şenol Güneş ve Sergen Yalçın.

<p><strong>ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA</strong></p> <p>Şenol Güneş, A Spor'a konuşurken, "<strong>Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz</strong>" ifadelerini kullandı.</p>

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

Şenol Güneş, A Spor'a konuşurken, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

<p><strong>"KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"</strong></p> <p>Şenol Güneş'in ardından Sergen Yalçın da, konuyla ilgili A Spor'a konuştu ve, "<strong>Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam doğru olmaz. Ben Beşiktaş'ın evladıyım, her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır</strong>" sözlerini kullandı.</p>

"KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Şenol Güneş'in ardından Sergen Yalçın da, konuyla ilgili A Spor'a konuştu ve, "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam doğru olmaz. Ben Beşiktaş'ın evladıyım, her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" sözlerini kullandı.

<p><strong>BU SEZON KARNESİ</strong></p> <p>Beşiktaş geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puanla 5. sırada yer aldı.  </p>

BU SEZON KARNESİ

Beşiktaş geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puanla 5. sırada yer aldı.  

<p><strong>ÇEBİ VE KAZANCI'DAN ISMAEL SÖZLERİ</strong></p> <p>Hatırlanacağı üzere yakın zamanda hem sportif direktör Ceyhun Kazancı hem de Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael ile yola devam edeceklerini ve Fransız çalıştırıcıya güvendiklerini ifade etmişti. Fakat; alınan kötü sonuçlar rüzgarı tersine çevirdi.</p>

ÇEBİ VE KAZANCI'DAN ISMAEL SÖZLERİ

Hatırlanacağı üzere yakın zamanda hem sportif direktör Ceyhun Kazancı hem de Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael ile yola devam edeceklerini ve Fransız çalıştırıcıya güvendiklerini ifade etmişti. Fakat; alınan kötü sonuçlar rüzgarı tersine çevirdi.

<p><strong>BÜYÜK MAÇLARI DA KAZANAMADI</strong></p> <p>Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında elde edilemeyen galibiyet, takımdaki negatif hava Valerien Ismael ile yol ayrımının yakın olduğu yönünde yankı buldu.</p>

BÜYÜK MAÇLARI DA KAZANAMADI

Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında elde edilemeyen galibiyet, takımdaki negatif hava Valerien Ismael ile yol ayrımının yakın olduğu yönünde yankı buldu.

<p><strong>ÖNE ÇIKAN TÜM İSİMLER</strong></p> <p>Yönetim içinde bir kısım yerli, bir kısım ise yabancı teknik direktör gelmesini istiyor. Görüşmeler sürüyor. A Spor'un haberine göre ise, siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör için şu isimler ön plana çıkıyor;</p> <p>-Şenol Güneş</p> <p>-Sergen Yalçın</p> <p>-Mircea Lucescu</p> <p>-Rıza Çalımbay</p> <p>-İlhan Palut</p> <p>-Steven Gerrard</p>

ÖNE ÇIKAN TÜM İSİMLER

Yönetim içinde bir kısım yerli, bir kısım ise yabancı teknik direktör gelmesini istiyor. Görüşmeler sürüyor. A Spor'un haberine göre ise, siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör için şu isimler ön plana çıkıyor;

-Şenol Güneş

-Sergen Yalçın

-Mircea Lucescu

-Rıza Çalımbay

-İlhan Palut

-Steven Gerrard

<p><strong>DÜNYA KUPASI'NA KADARKİ MAÇLAR</strong></p> <p>Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile iç sahada karşılaşacak. Siyah-beyazlılar daha sonra 5 Kasım'da Galatasaray deplasmanına gidecek. 13 Kasım'daki Antalyaspor maçı ile birlikte Dünya Kupası arasına gidilecek. Yönetim bu sürece kadar en az puan kaybıyla girmeyi hedefliyor.</p>

DÜNYA KUPASI'NA KADARKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile iç sahada karşılaşacak. Siyah-beyazlılar daha sonra 5 Kasım'da Galatasaray deplasmanına gidecek. 13 Kasım'daki Antalyaspor maçı ile birlikte Dünya Kupası arasına gidilecek. Yönetim bu sürece kadar en az puan kaybıyla girmeyi hedefliyor.

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