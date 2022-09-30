Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na özel madde!

Beşiktaş Yönetimi, mevcut kadronun en az kazanan isimlerinden biri olan Ersin’in yıllık ücretine 25 kat zam yaptı. Yeni anlaşmaya göre genç kalecinin 500 bin lira olan yıllık garanti ücreti 700 bin Euro’ya (yaklaşık 12 milyon 500 bin lira) çıkarıldı. Ersin’in aylık kazancı 41 bin liradan, mevcut kura göre 1 milyon 41 bin liraya yükseldi.